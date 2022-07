TRIO HAYDN – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN – ANNULÉ

TRIO HAYDN – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN – ANNULÉ, 10 juillet 2022, . TRIO HAYDN – LES MUSICALES DE SAINT-CHINIAN – ANNULÉ



2022-07-10 – 2022-07-10 Le Haydn Trio de Vienne (Autriche) est composé du premier violon (Fritz Kircher) et de l’alto (Gerswind Olthoff-Kircher) du renommé Haydn Quartet de Vienne. Cette année, ils sont accompagnés de Klaus Steinberger au violoncelle. Ils viennent d’Autriche pour nous offrir un très beau programme avec des trios de Beethoven, Pendercki, Martinu et des duos de Haydn. Ce sera l’occasion d’entendre de très fins musiciens.

En partenariat avec le Festival de Bardou. « Le Haydn Trio de Vienne (Autriche) est composé du premier violon (Fritz Kircher) et de l’alto (Gerswind Olthoff-Kircher) du renommé Haydn Quartet de Vienne. Cette année, ils sont accompagnés de Klaus Steinberger au violoncelle. Le Haydn Trio de Vienne (Autriche) est composé du premier violon (Fritz Kircher) et de l’alto (Gerswind Olthoff-Kircher) du renommé Haydn Quartet de Vienne. Cette année, ils sont accompagnés de Klaus Steinberger au violoncelle. Ils viennent d’Autriche pour nous offrir un très beau programme avec des trios de Beethoven, Pendercki, Martinu et des duos de Haydn. Ce sera l’occasion d’entendre de très fins musiciens.

En partenariat avec le Festival de Bardou. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville