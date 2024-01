TRIO GRANDE Gilad Hekselman Will Vinson Nate Wood Power Trio from USA / UK / ISRAEL Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 30 mars 2024.

Créé en 2020, la première incarnation de Trio Grande associait le saxophoniste anglais Will Vinson et le guitariste israélien Gilad Hekselman au batteur mexicain Antonio Sanchez. Trois esprits affutés, aimant les exercices d’équilibriste sur le fil d’un groove tendu à sec. En 2023, exit Antonio Sanchez, remplacé par rien de moins que Nate Wood, batteur de folie (et par ailleurs bassiste de dingue), qui se charge de faire décoller le trio vers des extases polyrythmiques.

Nate Wood est peut-être la seule personne au monde capable de jouer à un niveau éblouissant à la fois de la batterie et de la basse. Il avait marqué les esprits du public du Crescent lors de son passage avec le groupe Kneebody, son retour à Mâcon promet de faire des étincelles. Avec Will Vinson (Gonzalo Rubalcaba, Ari Hoenig, Kurt Rosenwinkel, Shai Maestro…) au saxophone et aux claviers, et le magnifique guitariste Gilad Hekselman (qui a joué avec Mark Turner, Aaron Parks, John Scofield, Chris Potter…), ils délivrent en trio un son aussi puissant et large qu’un sextet ! Une énergie explosive et contagieuse réservez vite vos places !

Avec :

Gilad Hekselman guitare, Will Vinson saxophone, Nate Wood basse, batterie.

La presse en parle…

« La beauté de ce disque d’originaux est qu’il est bien plus qu’une session all-star. Chaque joueur apporte sa vision singulière. » Downbeat

« C’est un projet avec une sonorité contemporaine percutante qui lui est propre. » Jazzwise

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30



