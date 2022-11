Trio Gospel Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Morlaix Installé à PARIS depuis l’été 2020, Sun Johary est soliste piano & voix amoureux de Gospel, de jazzy Soul et de Blues, Sun Johary a une très longue expérience musicale. Autrefois dirigeant d’un grand groupe de gospels et de pop chrétien pour les cultes, SUN JOHARY privilégie maintenant l’expression en soliste et en petite formation jusqu’à 5 artistes, notamment avec le SUN JOHARY GOSPELS BAND et les DUOS GOSPELS. Il anime également seul ou accompagné des cultes au style moderne et classique ainsi que des cérémonies de mariage. Il s’est également produit pour des levées de fonds en faveur des oeuvres humanitaires comme les RESTOS DU COEUR Haute Savoie, les Amis du Père PEDRO de Madagascar ( Section SUISSE ) à GENEVE, la Maison COLUCHE d’Annemasse, l’Association d’ANNECY » Avec les enfants de MADAGASCAR » ETC… +33 2 98 62 10 10 Au Temple Baptiste 32 Rue de Paris Morlaix

