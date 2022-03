Trio George Sand – Les Musicales du Causse Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Lot

Trio George Sand – Les Musicales du Causse Gramat, 14 mai 2022, Gramat. Trio George Sand – Les Musicales du Causse Gramat

2022-05-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00

Gramat Lot 16 EUR Lili Boulanger : D’un matin de printemps

Clara Schumann : trio en sol mineur op. 17

Fanny Mendelssohn : trio en ré mineur op.11 Le Trio George Sand partage son amour de la musique de chambre avec les publics du monde entier, du Festival Berlioz à celui de la Chaise-Dieu, du Festival Chopin aux Lisztomanias de Châteauroux, du Festival international de Besançon au Musée d’Orsay, de la Folle Journée de Nantes au Festival international de Saint-Petersbourg, du Théâtre de la Fenice à Venise à la Société de Musique Contemporaine du Québec, en proposant, ce qui est son identité, des programmes qui « racontent une histoire ». Parmi ceux-là, on note « La difficulté d’être compositrice au 19ème siècle« . Le programme proposé retrace Le long chemin des compositrices vers la reconnaissance. Dans celui-ci figure une œuvre de Lili Boulanger dont le trio George Sand a créé les trios en première mondiale sous le patronage de la Fondation Nadia et Lili Boulanger il y a plus de 10 ans. Elle est incontournable, puisqu’elle représente « la reconnaissance féminine avec le Premier Prix de Rome ». Violon : Virginie Buscail

Violoncelle : Diana Ligeti

Piano : Anne-Lise Gastaldi +33 5 65 38 71 30 Lili Boulanger : D’un matin de printemps

Clara Schumann : trio en sol mineur op. 17

Fanny Mendelssohn : trio en ré mineur op.11 ©Trio George Sand

Gramat

dernière mise à jour : 2022-03-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gramat, Lot Autres Lieu Gramat Adresse Ville Gramat lieuville Gramat Departement Lot

Gramat Gramat Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gramat/

Trio George Sand – Les Musicales du Causse Gramat 2022-05-14 was last modified: by Trio George Sand – Les Musicales du Causse Gramat Gramat 14 mai 2022 Gramat Lot

Gramat Lot