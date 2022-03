Trio For Echo Péniche Le Marcounet Paris Catégories d’évènement: île de France

Trio For Echo Péniche Le Marcounet, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 20h00 à 22h00 Des ruptures psychédéliques aux ambiances planantes, la musique de Trio For Echo invite le public à voyager au fil des courants telluriques. Ce volcan musical où fusionnent l’énergie du rock et l’explosivité des improvisations jazz nous offre une expérience sonore audacieuse et exaltée. La musique de Trio For Echo puise son inspiration dans une idée simple : le son est un élément d’improvisation autant que l’harmonie, le rythme ou la mélodie. C’est à travers les compositions de Nicolas Conesa que se développe l’univers foisonnant du trio. Stimulé par la formation épurée et par le jeu live, le groupe, ne faisant qu’un, fait preuve d’ingéniosité pour explorer des espaces musicaux nouveau. Péniche Le Marcounet Quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/jeudi-24-mars-trio-for-echo/?event_date=2022-03-24 Date complète :

