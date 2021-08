Trio Euterpia & Laurine Gaudois Eglise Saint Martin, 11 décembre 2021, Changé.

Trio Euterpia & Laurine Gaudois

Eglise Saint Martin, le samedi 11 décembre à 18:30

L’ensemble Euterpia est le fruit d’une aventure musicale et humaine née en 2019 au Mans sur une scène d’opéra. Son nom issu de la mythologie grecque illustre une double identité musicale : à la fois la passion de la musique et la croyance en ses vertus apaisantes et enchanteresses auprès de tous. Un jeu élégant, une générosité et une réelle complicité animent cet ensemble pour apporter poésie et profondeur aux œuvres qu’il aborde. Une voix de contralto et un trio à cordes s’unissent pour faire revivre les chefs d’œuvres de l’art lyrique en toute intimité. Avec Marie Weisse au violon ; Catherine d’Abrigeon à l’alto ; Annie Le Prev au violoncelle, accompagnée de la contralto Laurine Gaudois.

Participation libre au chapeau

L’ensemble Euterpia réunit la virtuosité d’un trio à cordes et la pureté d’une voix de contralto pour un concert unique dans l’église de Changé.

Eglise Saint Martin 72560 Changé Changé Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T18:30:00 2021-12-11T19:30:00