Trio Etenesh Wassie Théâtre Garonne, 12 juin 2021-12 juin 2021, Toulouse.

Trio Etenesh Wassie

Théâtre Garonne, le samedi 12 juin à 20:30

Treize ans après le premier disque avec Le Tigre des Platanes, Etenesh Wassie poursuit son aventure française et sa longue collaboration avec Mathieu Sourisseau, en trio avec Sébastien Bacquias. Une exploration libre et audacieuse du répertoire éthiopien, mais aussi du jazz, du rock et de la noise.

La voix profonde et majestueuse d’Etenesh glisse le long des cinq modes des Azmari —bardes de la région de Gondar en Éthiopie qui improvisent dans les cabarets — dans le sombre écrin des cordes graves de la basse acoustique et de la contrebasse. Entre chuchotements intimistes et envolées fiévreuses, Mathieu Sourisseau et Sébastien Bacquias ne quittent un bourdon rythmique entêtant que pour venir marquer des inflexions passagères, et faire apparaître comme par magie des harmonies que la tradition n’avait pas prévues, d’une élégance rare.

#### Infos Pratiques :

samedi 12 juin à 20h30

Tarifs : 16€ / 12€ (tarif réduit) / 10€ (adhérent) Placement libre

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



