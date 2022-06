Trio Durand Millet Raillard, 2 juillet 2022, .

Trio Durand Millet Raillard



2022-07-02 – 2022-07-02

Ce trio originaire du Morvan et dont les membres ont baigné très tôt dans la musique de la région du Centre France, a vu le jour suite à de nombreuses retrouvailles (dans le sens œnologique du terme). Porté par le charismatique Grégoire Durand, le trio DMR distribue à la carte de la bourrée du Morvan et plein d’autres danses avec un groove certain.

