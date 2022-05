Trio Django Pavane Hôtel C2, 18 mai 2022, Marseille.

Trio Django Pavane

Hôtel C2, le mercredi 18 mai à 20:00

Dans ce trio hors du commun autour du violoncelle, Django Pavane exprime toute la richesse du jazz impressionniste de Django Reinhardt, dans l’héritage de la musique française. On plonge dans la subtilité du maitre, où se côtoient en contraste, les couleurs Ravéliennes et la poésie de Satie, sur les rythmiques fougueuses et parfois archaïques de cette musique. Loin des clichés du style, le violoncelle de Guillaume Latil s’entoure de deux grands ambassadeurs de la tradition, Sébastien Giniaux et Arthur Henn, pour revêtir de toute sa noblesse ce jazz parisien. « Debussy est peut être le plus près de mon idéal musical, car j’y trouve la sensibilité et l’intelligence que je demande à toute musique » Django Reinhardt *************************************** Line up : Guillaume Latil : Violoncelle Sébastien Giniaux : Guitare Arthur Henn : Violoncelle *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13

Entrée libre

♫JAZZ♫

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T23:00:00