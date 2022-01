TRIO D’IMPRO Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

TRIO D’IMPRO Toulouse, 16 février 2022, Toulouse. TRIO D’IMPRO LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint Germier Toulouse

2022-02-16 20:30:00 – 2022-02-16 LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint Germier

Toulouse Haute-Garonne Chaque sketch est improvisé d’après les thèmes du public.

Le casting change tous les mois, mais les défis et les délires seront eux, bien fidèles au rendez-vous. C’est aussi le lien entre plusieurs formes d’improvisations :

MUSIQUE, VIDEO, DESSIN, autant de contraintes spéciales et projetées sur scène, avec lesquelles les joueurs interagissent. Le thème de cette représentation sera : Au défi ! Trois comédiens et un musicien réagissent en direct aux propositions des spectateurs ! Chaque sketch est improvisé d’après les thèmes du public.

