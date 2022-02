Trio Désaccords ” Rêve ” Paulmy Paulmy Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Paulmy

Trio Désaccords ” Rêve ” Paulmy, 31 août 2022, Paulmy. Trio Désaccords ” Rêve ” Paulmy

2022-08-31 20:30:00 – 2022-08-31 22:00:00

Paulmy Indre-et-Loire Paulmy Concert de musique classique, violons et violoncelle

Sérénade de Dohanyl et variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, réservation conseillée. Au Château du Châtelier. Concert de musique classique, violons et violoncelle

Sérénade de Dohanyl et variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, réservation conseillée. lesamisduchatelier@gmail.com +33 6 99 01 62 62 http://www.lesamisduchatelier.jimdofree.com/ Concert de musique classique, violons et violoncelle

Sérénade de Dohanyl et variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, réservation conseillée. Au Château du Châtelier. Les Amis du Châtelier

Paulmy

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Paulmy Autres Lieu Paulmy Adresse Ville Paulmy lieuville Paulmy Departement Indre-et-Loire

Paulmy Paulmy Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paulmy/

Trio Désaccords ” Rêve ” Paulmy 2022-08-31 was last modified: by Trio Désaccords ” Rêve ” Paulmy Paulmy 31 août 2022 Indre-et-Loire Paulmy

Paulmy Indre-et-Loire