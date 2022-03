Trio de cordes au Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Trio de cordes au Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie, 23 avril 2022, Domfront en Poiraie. Trio de cordes au Manoir de la Chaslerie Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie

2022-04-23 18:00:00 – 2022-04-23 Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie Un trio de cordes ouvrira la saison 2022 des concerts donnés au Manoir de la Chaslerie.

