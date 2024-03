TRIO DAVID GRIMAL, ANNE GASTINEL, PHILIPPE CASSARD Théâtre d’Orléans Orléans, mercredi 29 mai 2024.

TRIO DAVID GRIMAL, ANNE GASTINEL, PHILIPPE CASSARD Trois grands solistes et quinze ans de complicité. Une jubilation sonore unique avec les trios de Beethoven et Schubert. Mercredi 29 mai, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Quand trois grands solistes, peaufinant leur complicité depuis plus de quinze ans, s’élancent dans deux des plus grands trios de tout le répertoire, cela donne un concert unique, où subtilité et vitalité s’unissent en jubilation sonore.

Contemporain de la septième symphonie le Trio Archiduc de Beethoven est une œuvre phare de la musique de chambre : son ampleur inhabituelle, son architecture puissante, sa clarté polyphonique lui confère un éclat serein que vient nuancer le troisième mouvement – andante cantabile – qui révolutionne l’art de la variation. La même ampleur caractérise le Trio opus 100 de Schubert, dont les dimensions annoncent la Grande Symphonie en do, composée quelques mois plus tard. Richesse d’inventions, abondance d’idées, liberté et fantaisie équilibrées par de constants rappels thématiques s’allient dans cette œuvre qui, nuancée également par le voyage intérieur qu’amène l’andante, demeure peut-être la plus solaire de Schubert.

Jeu. 30 Mai 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée NC

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatredorleans.fr »}]

