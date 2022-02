Trio d’artistes Galerie d’art Castel’art Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Trio d'artistes

du mercredi 23 février au mardi 15 mars à Galerie d'art Castel'art

Galerie Castel’art, 10 rue du Castelviel, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre. Venez admirer les œuvres de Joëlle Constans (enlumineur), Françoise Andouard (vitrailliste) et Pierre Chabert (émailleur). Galerie d’art Castel’art 10 Rue Castelviel 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T19:00:00;2022-03-14T14:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T19:00:00

