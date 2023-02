TRIO D?ARGENT VOYAGE ONIRIQUE LE TRITON, 11 février 2023, LES LILAS.

TRIO D?ARGENT VOYAGE ONIRIQUE LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Depuis près de 40 ans, les trois géniaux flûtistes du Trio d’Argent – François Daudin Clavaud, Xavier Saint-Bonnet et Michel Boizot – sillonnent le monde pour rappeler que la musique classique contemporaine n’est pas, et ne doit jamais devenir, une affaire d’initiés. Ouverture aux musiques du monde, croisement avec d’autres disciplines et esthétiques artistiques, le Trio d’Argent ne cesse d’explorer, d’innover et finalement de se réinventer. Dans un souffle sans cesse renouvelé, le Trio d’Argent – Souffle nomade nous propose ce soir de découvrir une série de pièces qui lui ont été dédiées par plusieurs grands compositeurs contemporains. A travers le spectre sonore unique de ses multiples flûtes, le trio nous invite à voyager une nouvelle fois dans un univers onirique hors de tous les sentiers battus connus. François Daudin Clavaud, Xavier Saint-Bonnet, Michel Boizot flûtes Compositeurs : Régis Campo (création) Bruno Letort (création française) Kouchyar Shahroudi (création) Julien Vincenot (creation) François Daudin Clavaud Gualtiero Dazzi

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

François Daudin Clavaud, Xavier Saint-Bonnet, Michel Boizot flûtes

Compositeurs :

Régis Campo (création)

Bruno Letort (création française)

Kouchyar Shahroudi (création)

Julien Vincenot (creation)

François Daudin Clavaud

Gualtiero Dazzi

