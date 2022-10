TRIO D’ANCHES LES CONCERTS DE POCHE, 16 mai 2023, .

TRIO D’ANCHES LES CONCERTS DE POCHE



2023-05-16 20:00:00 – 2023-05-16

3 3 Ils sont jeunes, brillants, joyeux et épris de liberté. L’expérience de chacun de leur concert est merveilleuse et tout le monde en redemande. Ouvrons la scène sans modération à ce trio de bois exceptionnel et inédit qui compte parmi ses membres Gabriel Pidoux, qui fut Révélation Soliste instrumental 2020 aux Victoires de la Musique.

LIEU: SALLE DES FÊTES DE BELLEU

Hautbois :

Gabriel Pidoux

Hautbois :

Rebecka Neumann

Cor Anglais :

Nikhil Sharma

Ils sont jeunes, brillants, joyeux et épris de liberté. L’expérience de chacun de leur concert est merveilleuse et tout le monde en redemande. Ouvrons la scène sans modération à ce trio de bois exceptionnel et inédit qui compte parmi ses membres Gabriel Pidoux, qui fut Révélation Soliste instrumental 2020 aux Victoires de la Musique.

LIEU: SALLE DES FÊTES DE BELLEU

Hautbois :

Gabriel Pidoux

Hautbois :

Rebecka Neumann

Cor Anglais :

Nikhil Sharma

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/trio-danches-les-concerts-de-poche/

Cité de la musique et de la danse ville de Soissons

dernière mise à jour : 2022-10-21 par