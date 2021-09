Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Trio d’anches, concert des élèves du conservatoire Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque André Malraux, le samedi 9 octobre à 16:00

Venez apprécier le talent des jeunes musiciens issus de la classe d’instruments à vent du Conservatoire de Tourcoing : hautbois, clarinette et basson au diapason ! Médiathèque André Malraux

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tout public.

26 rue Famelart 59200 Tourcoing

2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T16:30:00

