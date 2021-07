Paris la rue aux enfants , Home sweet momes Paris Trio d’Afrique la rue aux enfants , Home sweet momes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Trio d’Afrique la rue aux enfants , Home sweet momes, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 17h à 18h

gratuit

Performance dansée collaborative Un trio de danseurs du continent africain, de Guinée Conakry et Mali, qui brasse tout genre, origines pour rejaillir dans les rues de Paris avec la meilleure énergie ! Avec Lassine Traoré, Karim Sylla et Soumaila Tounkara Musique de Mapi Mu Mashikiyo et DJ Alpha Spilulu Spectacles -> Danse la rue aux enfants , Home sweet momes 9, rue Saint Bruno Paris 75018

2 : La Chapelle (318m) 4 : Château Rouge (419m)

Contact :Pieces à emporter 06 13 59 83 48 piecesaemporter@gmail.com https://www.piecesaemporter.com/ https://www.facebook.com/Pi%C3%A8ces-%C3%A0-emporter-408163116056740 Spectacles -> Danse Musique

Date complète :

2021-07-25T17:00:00+02:00_2021-07-25T18:00:00+02:00

Anne Volery

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu la rue aux enfants , Home sweet momes Adresse 9, rue Saint Bruno Ville Paris lieuville la rue aux enfants , Home sweet momes Paris