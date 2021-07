La Penne-sur-Huveaune Parc Jean-Claude Alexis Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Trio Cotton Blues Parc Jean-Claude Alexis La Penne-sur-Huveaune Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Penne-sur-Huveaune

Trio Cotton Blues Parc Jean-Claude Alexis, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La Penne-sur-Huveaune. Trio Cotton Blues

Parc Jean-Claude Alexis, le jeudi 15 juillet à 19:00

Dans le cadre des GUINGUETTES de L’Huveaune Trio Blues « Roots » du Mississippi Jean Gomez : Chant – Guitare Slide -Cigare Box Claude Gratereau : Choeurs – Percussions – Guitare Ange Boukier : Harmonica Blues entrée gratuite – Food Truck Film « JUMANJI » Projeté en Plein Air

Entrée libre

♫♫♫ Parc Jean-Claude Alexis 156 Boulevard Voltaire, La Penne-sur-Huveaune 13821 La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Jean-Claude Alexis Adresse 156 Boulevard Voltaire, La Penne-sur-Huveaune 13821 Ville La Penne-sur-Huveaune lieuville Parc Jean-Claude Alexis La Penne-sur-Huveaune