imfp, le mercredi 17 novembre à 20:30

Trio Colibri, c’est la belle histoire de ce trio instrumental qui navigue entre Conakry, Bamako, Recife, Bahia, Rio de Janeiro. [Groupe Trio Colibri](https://www.triocolibri.com) Abdoulaye KOUYATE : Kora/Guitare Laurent RIGAUD : Percussions / Kalimba Gabriel MARQUES : Guitare 7 cordes

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

♫♫♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T22:30:00

