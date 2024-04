Trio close meeting Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, samedi 13 avril 2024.

Trio close meeting ♫♫♫ Samedi 13 avril, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12 / 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Ces trois artistes de la même génération ont été nourris par le jazz, le rock, la musique du XXe siècle, et la chanson. Il n’y a qu’à voir leur répertoire : les compositions personnelles côtoient Ornette Coleman, Thelonious Monk ou Bill Frisell pour le jazz, Björk ou Prince pour le rock, Leonard Cohen pour la chanson. Tout cela relu avec la rigueur propre au jazz et à la musique écrite contemporaine. L’intensité est sans doute à son plus haut niveau lorsque la musique se joue sans filet, quand l’improvisation est collective, et où rien n’est prédéterminé. Rien n’est alors « joué » d’avance… Il s’agit de construire le concert ensemble, et avec le public, bien sûr. Trois personnalités majeures du jazz d’aujourd’hui dans ce trio formé en 1997, autour d’authentiques affinité musicales.

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur