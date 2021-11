Paris Ecuje Paris Trio Charlier / Sourisse / Winsberg Ecuje Paris Catégorie d’évènement: Paris

**TRIO CHARLIER / SOURISSE / WINSBERG** ————————————— Louis Winsberg – guitare Benoît Sourisse – orgue Hammond André Charlier – batterie **_Tales from Michael. _**C’est avec un grand bonheur que le trio Charlier / Sourisse / Winsberg a fait revivre la musique du monstre sacré du saxophone, Michael Brecker, à travers leur hommage unanimement salué « Tales from Michael». Aujourd’hui, le trio au son chaleureux revient en pimentant le répertoire de compositions originales. Entre dialogues harmoniques et joutes rythmiques, André, Benoît et Louis jouent le jeu approprié à chacune des petites histoires qu’ils savent si bien nous raconter.

Tarif plein : 22€. Tarif réduit : 15€ (étudiants, -25 ans, intermittents, demandeurs d’emploi/RSA, retraités, adhérents PJC, membres de l’ECUJE/Institut Wiesel)

