Trio CHABRIER : Marika LOMBARDI, hautbois / Igor KIRITCHENKO, violoncelle / Leo DEBONO, piano et composition Église Saint-Merry Paris, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces d’Emmanuel Chabrier, Leo Debono, Mikhaïl Glinka, Manuel de Falla, Arnaud Desvignes et Astor Piazzolla

LE TRIO CHABRIER



Marika Lombardi, hautbois

Hautboïste italienne, Marika Lombardi a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Milan où elle a obtenu les premiers prix de hautbois et de musique de chambre avec M. Possidoni.

Après avoir débuté avec succès à Milan, comme soliste en 1988, avec l’orchestre de Daniele Gatti, elle vient étudier à Paris dans différents conservatoires où elle a obtenu plusieurs premiers prix.

Elle se perfectionne auprès de grands maîtres tels que Pierre Pierlot, Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue, Ingo Goritzki, Lothar Koch et Sergiu Celibidache, et est lauréate de plusieurs concours internationaux de hautbois et de musique de chambre dont la Fondation Cziffra et un prix spécial au concours international de musique de chambre de Paris.

Elle se produit régulièrement en musique de chambre et avec orchestre, en Europe et aux USA, et donne également des masterclasses. Elle a joué avec des grands interprètes tels que Bruno Canino, Henri Demarquette, Franck Braley, Sylvie Gazeau, Olivier Charlier et Nathalie Dang, pianiste, avec qui joue régulièrement en duo. Depuis 2000, elle est directeur artistique de l’académie internationale de musique de Lasino et du Festival « Risonanze Armoniche » (Trento-Italie) et du festival autour du hautbois « OBOE » de Paris. Depuis 1992, Marika Lombardi enseigne le hautbois à Paris, au Conservatoire municipal du centre et du 9m de Paris, et au Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique de Pantin. Elle a enseigné aussi au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Aubervilliers et à la Schola Cantorum de Paris.

Elle se dédie à la création et à l’improvisation depuis plusieurs années. Elle a enregistré déjà une douzaine de CDs autour du hautbois avec plusieurs maisons de disque : Bottega Discantica, Dynamic, Continuo Records, Da Vinci et Brilliant classic, Novantiqua Records…

Depuis 2023, elle fait partie de l’Ensemble TM+ comme Premier hautbois.

Marika Lombardi joue sur un instrument Howarth-London. Elle joue également du hautbois baroque (elle a obtenu un Certificat d’Études Musicales en hautbois baroque en 2017).

Depuis dix ans, Marika Lombardi pratique aussi le sound painting (technique d’improvisation dirigée par un langage de signes) au sein de l’ensemble Amalgammes, sous la direction de Christophe Mangou, et, depuis cinq ans, elle mène une campagne de diffusion de cette technique au sein de différents stages en Italie et France. En 2020, elle a obtenu les certificats 1 et 2 de soundpainter par Walter Thompson et François Jeanneau.

www.marikalombardi.com

Igor Kiritchenko, violoncelle

Né à Odessa (Ukraine), il étudie aux conservatoires d’Odessa, Moscou, Paris, avec L. Evgrafov, A. Meunier, V. Berlinsky (du Quatuor Borodine) et H. Beyerle (du Quatuor Alban Berg).

Lauréat du Concours International de Violoncelle à Belgrade, il devient membre du Quatuor Anton (1989-1995) et remporte avec cet ensemble le Grand Prix au Concours International d’Évian ainsi que le Prix du Jury de la Presse Internationale et le Prix Spécial de la SACEM, le Premier Prix au Concours International Chostakovitch à Saint-Pétersbourg ainsi que le Prix Spécial pour la meilleure interprétation de la musique russe. Il a fait de nombreux enregistrements pour la radio et télévision (TF1, FR3, FR Supervision), ainsi que plusieurs CDs, et effectué de nombreuses tournées en France, Italie, Allemagne, Mexique, Belgique, Hongrie, Pologne, Russie, Ukraine, Finlande, Maroc, Tunisie, Hollande, République Tchèque, Suisse, Israël, Chine, Japon, Canada, etc…

Il s’est produit dans les salles les plus prestigieuses : Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre de la Ville et Salle Gaveau (Paris), Herkulessaal (Munich), Salle Verdi (Milan), Barbican Center, Wigmore Hall (Londres), Académie Santa Cécilia (Rome), Metropolitan Art Hall, Kioi Hall (Tokyo)… Il a été invité avec le quatuor par M. Rostropovitch au « Festival de Prokofiev » et par S. Richter au festival « Soirées de Décembre ». Ses partenaires en musique de chambre ont été A. Meunier, Y. Bashmet, V. Berlinsky, M. Portal, L. Cabasso, P. Bianconi, G. Caussé, E. Naoumov, P. Meyer, F. Braley, D. Lively, H. Sermet, Y. Henri, F. Chaplin, P. Moragues, M. Moragues, D. Walter, G. Nova, P. Messina, M.Vaïman, D.Yoffé, les Quatuors Borodine, Fine Arts, Manfred, Ravel, Debussy, Manderling…

Il est également membre fondateur du Quatuor Anton, Quatuor Élysée, Trio Alta de Paris, Trio Equinox, Trio Arioso, Juon Project, Trio Bohème, Trio InBreve et Quatuor Europe.

www.igorkiritchenko.com

Leo Debono, piano et composition

Leo Debono a étudié au Royal College of Music de Londres et en Italie avec Yonty Solomon, Guido Agosti, Martino Tirimo et Irina Zaritskaya. En tant que pianiste et chef d’orchestre, il a été le principal artiste invité du Beethoven Philharmonic Orchestra, avec lequel il a interprété l’intégrale des concerti pour piano de Beethoven, dirigeant l’orchestre depuis le clavier. En tant que compositeur, il est lauréat du New York International Festival of Radio-Drama avec sa partition à Dracula, commandée par la National Public Radio aux États-Unis.

Il s’est produit dans de nombreux pays européens, ainsi qu’en Israël, au Kenya et en Algérie. Leo Debono a participé à de nombreuses émissions de radio (BBC, France Musique…) et a enregistré plusieurs disques dont un consacré à ses propres compositions. Avec le Trio de Lutèce, il a été invité à de nombreux festivals internationaux et a également collaboré avec le Quatuor Parisii, le Concert Impromptu, John-Mark Ainsley, Agnès Mellon, Vitalij Kovalov, Michelle Command, Claire Debono, Teodor Currentzis, Mark Foster, Nicolas Dautricourt, Fanny Clamagirand, Alisa Kolosova et Igor Gruppman.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-4-f%C3%A9vrier-2024-trio-chabrier-marika-lombardi-hautbois-igor-kiritchenko-violoncelle/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1035877124164901/ https://www.facebook.com/events/1035877124164901/