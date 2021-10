Trio Cavalcade Université Paul Sabatier, 14 janvier 2022, Toulouse.

### Concert de guitare Autour des oeuvres de Mathias Duplessy évoquant les grands espaces et un rapport très personnel au temps qui passe. À travers des climats cinématographiques très fort, le compositeur vous invite à un voyage de l’Espagne vers la Mongolie. Sur scène, **Jérémy Jouve** à la guitare, et **Mathias Duplessy** tantôt à la guitare, au chant, au morin khuur (violoncelle Mongol), et à la flûte, seront accompagnés par un percussionniste invité; **Edouard Prabhu**, grand maître du tabla, qui a accompagné les plus grands noms de la musique indienne. Se succèdent ainsi sur scène des solos, duos, trios toujours dans un esprit de fête, où l’élégance, et la virtuosité du jeu classique de Jérémy Jouve viennent nourrir la force du jeu flamenquiste de Mathias Duplessy ### Plus d’infos [Site de l’association Toulouse Guitare ](https://www.toulouseguitare.fr/page/155357-artistes) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 14 janvier 2022 à 20h * Lieu : Auditorium Marthe Condat de l’université Paul Sabatier * La première partie de ce concert sera assurée par un(e) jeune guitariste.

De 12 à 18€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Université Paul Sabatier 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



