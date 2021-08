TRIO CAVALCADE (TOULOUSE GUITARE) Toulouse, 14 janvier 2022, Toulouse.

TRIO CAVALCADE (TOULOUSE GUITARE) 2022-01-14 20:00:00 – 2022-01-14 Route de Narbonne AUDITORIUM MARTHE CONDAT

Toulouse Haute-Garonne

Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints d’originalité et de transversalité.

Une saison qui sera riche en couleurs et en émotions.

C’est lors de la soirée de lancement de l’album “Cavalcade” (Sélection FIP 2015), fruit de la rencontre entre le compositeur hors norme, Mathias Duplessy, et l’ambassadeur de la guitare classique de part le monde, Jérémy Jouve, qu’est né le projet du “Cavalcade Tour”. Ce concert au Café de la Danse a su marquer les esprits. Divers publics avaient été réunis ce soir-là : celui de la guitare, de la musique classique, de la musique monde… Mais tous sont ressortis de la salle avec un large sourire, comme transcendés. Signe que la magie avait opéré!

Cette magie unanimement ressentie par le public, a également traversé la scène et poussé Mathias Duplessy et Jérémy Jouve vers une nouvelle aventure.

La guitare classique au cœur de Toulouse !

