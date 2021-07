Marseille Cour de la mairie du 4e & 5e arrondissment Bouches-du-Rhône, Marseille Trio Casero-Pioli-Fenichel Cour de la mairie du 4e & 5e arrondissment Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cour de la mairie du 4e & 5e arrondissment, le mercredi 21 juillet à 18:00

Ces trois musiciens aguerris Issus du «Jazz Poets Quartet», dirigé par Serge Casero, font swinguer les grands standards de la chanson française et du jazz. Serge Casero (saxophone, chant), Paul Pioli (guitare), Pierre Fenichel (contrebasse) Cour de la mairie du 4e & 5e arrondissment 13 Square Sidi Brahim 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-07-21T18:00:00 2021-07-21T20:00:00

