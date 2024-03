Trio Brüme au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif web : 22 EUR

Le trio Brūme c’est l’énergie électrique d’un hiver berlinois et d’un road trip entre Bruxelles et Paris.

Composé de Robin Nitram à la guitare, Ewen Grall à la batterie et Oscar Bineau aux saxophones, le groupe trouve son inspiration dans la musique de Paul Motian et la scène underground de Chicago. Mû par une recherche constante de nouvelles textures et couleurs sonores, le trio défend un jazz organique et façonne en musique des récits qui capturent insatiabilité, effroi, espérance et éclats de vie de la brume actuelle.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/trio-br-me

