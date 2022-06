Trio Brocante Artisanat Terroir Plouescat, 7 août 2022, Plouescat.

Trio Brocante Artisanat Terroir Plouescat

2022-08-07 – 2022-08-07

Plouescat 29430

Dans une ambiance musicale et conviviale, des brocanteurs professionnels partagent l’intérieur des halles ainsi que la place des halles, avec des artisans-créateurs et des artisans-terroir.

Une petite restauration de galettes-saucisses au barbecue et crêpes dessert avec confiture maison est présente toute la journée.

patricia.choquer@wanadoo.fr

Plouescat

