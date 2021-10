Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille Trio Brésilien Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Massilia Bar à Tapas, le samedi 16 octobre à 19:00

Ce Samedi au Massilia, nous avons décidé sur un coup de tête de prolonger l’inauguration de notre espace intérieur. Jorge, Ìcaro et Raquel, 3 artistes habitués du Massilia viendront enflammer le dancefloor sur des notes brésiliennes. Vous n’avez qu’à être présents et nous, on s’occupe du reste. ♫♫♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

2021-10-16T19:00:00 2021-10-16T22:00:00

