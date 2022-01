TriO Brasil Casa Colorada, 29 janvier 2022, Marseille.

TriO Brasil

Casa Colorada, le samedi 29 janvier à 20:00

Pour ce début d’année, on vous propose un 1er concert qui se voudra finalement plus intimiste que prévu … Trio Brasil : -Icaro Kai : Percussion. -Raquel Freitas : Piano. -Julius Patricio : Contrebasse. Ils présentent un concert de musique instrumentale qui mélange des éléments traditionnels et contemporains de la musique brésilienne, révélant la richesse et la diversité de cette culture. ——————————-Infos pratiques ————— Aperture de portes: 19h30 —– Jauge limitée——– PAF : 6 Euros conseillés pour les musiciens. Adhésion libre et consciente à l’association, à partir de 2€ Buvette et snack sur place. Adresse Casa ColorAda 76 rue consolat, 13001 Marseille, entre Bernex et Clapier Tram T1 arrêt Libération. ▪️ UNIQUEMENT ESPECES / Pas de CB Une chaise et une distance de sécurité seront gracieusement fournis pour assister au concert !

6€ conseillés pour les musiciens / Adhésion libre et consciente à l’association, à partir de 2€

Casa Colorada 76 rue Consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



