TRIO BORSALINO, 10 juillet 2022, .

TRIO BORSALINO



2022-07-10 – 2022-07-10

Les Amis de l’Orgue de Puisserguier vous proposent un concert avec le TRIO BORSALINO, ensemble à cordes composé de 3 musiciennes formées au sein de conservatoires d’excellence mondiale. Michelle Lalor, violon alto, chant et arrangements musicaux, Sherman Plesner, violon, et Laurence Aragon, contrebasse, sont issues de 3 pays différents et se proposent d’établir des passerelles entre les cultures, les pays et les différents styles de musique. Dans leur programme, les compositeurs populaires et folkloriques prennent leur place avec les grands maîtres comme Vivaldi et Manuel de Falla. Laissez-vous surprendre par leur style étonnant mêlant humour et talent !

Trio Borsalino

+33 6 83 48 69 88

