Concert à domicile dimanche 27 juin 2021 à 18h30 Sur une belle terrasse au bord de l’Huveaune à Borely, 13008 Trio Bolzinger « Ritmos queridos » Simon Bolzinger piano, Willy Quiko, contrebasse, Luca Scalambrino, batterie [https://www.facebook.com/TrioBolzinger](https://www.facebook.com/TrioBolzinger) Réservation et infos supplémentaires par MP ou mail : [charlotte.paquerette@laposte.net](mailto:charlotte.paquerette@laposte.net) PAF 10€ Possibilité de garer gratuitement à proximité Apportez boissons et de quoi grignoter si le cœur vous en dit (apéro après le concert) Simon Bolzinger promène son piano depuis vingt ans dans les musiques traditionnelles méconnues d’Amérique du Sud : d’abord le Venezuela, puis le Brésil, Cuba, le Pérou et l’Argentine sont autant de découvertes musicales qu’il entreprend avec passion. Il nous raconte son Amérique du Sud à lui : Joropos virtuoses et tonadas mélancoliques, rumbas ancestrales et chants yorubas, huaynos et candomblés en transe, maracatus endiablés ! Après son premier opus jazz « Cantos Queridos », le pianiste nous présente son nouvel album CD « Ritmos Queridos », accompagné de ses fidèles compagnons de route Willy Quiko, à la contrebasse, et Luca Scalambrino à la batterie. Les trois nous emmènent faire le tour du continent sud-américain, pour un voyage musical poétique et émouvant, où les énergies sacrées et ancestrales se mêlent aux harmonies jazz et aux grooves des « rythmes chéris »

