JAZZ ET MUSIQUES TRADITIONNELLES SUD-AMÉRICAINES. Retrouvez le trio de Simon Bolzinger le 14 novembre 2021 dans un lieu caché exceptionnel et atypique près du Vieux port ! L’adresse vous sera donné à la réservation. RESERVATION ICI >>> [jeanchriborn@yahoo.fr](mailto:jeanchriborn@yahoo.fr) PAF : 15€ Simon Bolzinger promène son piano depuis vingt ans dans les musiques traditionnelles méconnues d’Amérique du Sud : d’abord le Venezuela, puis le Brésil, Cuba, le Pérou et l’Argentine sont autant de découvertes musicales qu’il entreprend avec passion. Il nous raconte son Amérique du Sud à lui : Joropos virtuoses et tonadas mélancoliques, rumbas ancestrales et chants yorubas, huaynos et candomblés en transe, maracatus endiablés ! Après son premier opus jazz “Cantos Queridos”, le pianiste nous présente son nouvel album CD “Ritmos Queridos”, accompagné de ses fidèles compagnons de route Willy Quiko, à la contrebasse, et Luca Scalambrino à la batterie. Les trois nous emmènent faire le tour du continent sud-américain, pour un voyage musical poétique et émouvant, où les énergies sacrées et ancestrales se mêlent aux harmonies jazz et aux grooves des “rythmes chéris”.

