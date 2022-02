Trio Boa TNT – Terrain Neutre Théâtre, 31 mars 2022, Nantes.

Le jazz porte mille histoires de rencontres, d’anecdotes et d’émotions partagées. Celle de l’orgue hammond et de l’accordéon en est une rare. Frères de sang au caractère bien trempé, plutôt que cousins éloignés, ils créent une ambiance au timbre généreux et passionnante, faite de musiques populaires, française ou d’ailleurs, porté par le jazz et les rythmes d’aujourd’hui. En trio avec une batterie, ce dialogue quasi inédit nourrit leurs improvisations à la matière sans cesse renouvelée, et inspiré par le sens de la mélodie et du groove. avec Gabor Turi, Jean-Patrick Cosset et Erwan Mellec Durée : 1h15

