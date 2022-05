Trio Blue Wagon – dimanche 11 septembre 2022 Marast Marast Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marast

Trio Blue Wagon – dimanche 11 septembre 2022 Marast, 11 septembre 2022, Marast. Trio Blue Wagon – dimanche 11 septembre 2022 Rue du Prieuré Prieuré Marast

2022-09-11 – 2022-09-11 Rue du Prieuré Prieuré

SAISON CULTURELLE 2022 DU PRIEURE DE MARAST L'Association des Amis du Prieuré de MARAST vous présente le dimanche 11 septembre à 16h00 le concert de Trio Blue Wagon . Jean-Jacques Dorier (chant, guitare, dulciner, bouzouki, harmonica) – Vincent Dorier (chant, clavier, djembé) – Narinè Pashaïan (chant, percussions), interprètent 20 chansons de folk celtique et anglo-saxon. Programme : Chansons traditionnelles Ecosse, Angleterre, Irlande, Bretagne – nBob Dylan – Léonard Cohen – George Harrison – Christie Moore – Bert Jansch – Crosby and Nash – Lennon/Mc Cartney – Gilles Servat. Entrée : 10 € – (gratuit – de 12 ans)

