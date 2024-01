Trio BELLOM-CHEN GRAND KURSAAL Besançon, dimanche 18 février 2024.

Trio BELLOM-CHEN GRAND KURSAAL Besançon Doubs

L’Association franco-allemande CONSONANCES organise un concert au Grand Kursaal de Besançon

avec, en trio, les deux frères Adrien et Guillaume Bellom et la violoniste allemande Verena Chen.

Ils interprèteront trois trios : entre le pétillant Haydn et le souffle brahmsien, ils joueront un très beau trio

d’ Hedwige Chrétien, compositrice contemporaine de Fauré.

Adrien est second violoncelle solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Guillaume, souvent entendu sur France Musique et Radio Classique, se produit en récital ou en musique de chambre avec de grands artistes sur les scènes nationales et internationales. EUR.

GRAND KURSAAL 2 place du théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté consonances@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18 19:00:00



L’événement Trio BELLOM-CHEN Besançon a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON