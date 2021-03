Colomiers Arpalhands , Colomiers Colomiers Trio Barbar “Tribute to Frankie Gavin” Arpalhands | Colomiers Colomiers Catégorie d’évènement: Colomiers

Trio Barbar “Tribute to Frankie Gavin” Arpalhands | Colomiers, 27 mars 2021-27 mars 2021, Colomiers. Trio Barbar “Tribute to Frankie Gavin”

Arpalhands | Colomiers, le samedi 27 mars à 20:30

▶️ 1ère partie : Concert **Trio Barbar** “Tribute to Frankie Gavin”

Le « Trio Barbar » (Guilhem Cavaillé au violon, Olivier Arnaud à la guitare et François Thibaud à l’accordéon) rejoue le mythique concert donné à Radio France le 31 janvier 1991 par le célèbre violoniste irlandais Frankie Gavin (accompagné à l’époque par Arty Mc Glynn et Aidan Coffey).

▶️ 2ème partie : Concert **Dirty Caps’**

Dirty Caps’, c’est l’histoire de trois amis qui ont mis tout leur amour de la musique et tout leur savoir-faire en commun pour nous offrir le meilleur de leurs terroirs, de la Bigorre au Quercy en passant par les Landes. Diffusion en ligne sur [la page Facebook](https://www.facebook.com/Arpalhands-205024850385795/) de l’association (avec ou sans compte)

Gratuit

Évènement en ligne – Festival Fous d’Archet Arpalhands | Colomiers 7 place des Fêtes, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T20:30:00 2021-03-27T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Colomiers Autres Lieu Arpalhands , Colomiers Adresse 7 place des Fêtes, 31770 Colomiers Ville Colomiers