Trio BALTICUM, violon, violoncelle et piano Église Saint-Merry, 11 juin 2023, Paris.

Le dimanche 11 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Dmitri Chostakovitch, Nestor Taylor et Astor Piazzolla

BIOGRAPHIES

Kristina Kato, violon

Née en Lituanie, Kristina Kato a commencé à jouer du violon à l’âge de sept ans et a fréquenté l’école nationale d’art M. K. Ciurlionis à Vilnius. Elle a remporté plusieurs Prix lors de concours internationaux et nationaux, en 2000, le 1er Prix au Concours international de violon Alexander Glasunov à Paris et le 1er Prix au Concours international de musique de chambre à Jūrmala, en Lettonie.

Kristina Kato a obtenu sa maîtrise avec mention à l’Académie de musique de Lituanie avec Dr. Jurgis Dvarionas et au Conservatoire Royal de Bruxelles avec le professeur Yuzuko Horigome. Elle a ensuite étudié la musique de chambre avec le professeur J. Holloway à l’Académie de musique Carl Maria von Weber à Dresde.

Elle a reçu d’autres inspirations artistiques dans des masterclasses, avec entre autres Felix Andrievski, Alexander Brussilovski, Boris Garlitski, Pavel Berman, avec Pierre Boulez à Paris à l’Académie de musique du XXe siècle à Paris et avec Helmuth Rilling à l’Académie Bach à Stuttgart.

Elle s’est produite en tant que soliste avec des orchestres symphoniques et de chambre au Japon, en Lituanie et en Allemagne. On peut l’entendre dans diverses formations de musique de chambre sur les scènes de nombreux pays européens et asiatiques.

Depuis 2005, Kristina Kato enseigne le violon à l’Université de musique de Dresde.

Elle est également professeur de yoga diplômée.

Elle joue un violon Christian Erichson.

Eugen Mantu, violoncelle

Eugen Mantu a grandi à Bucarest et a commencé à jouer du violon à l’âge de six ans et du violoncelle à huit ans. Il a étudié au Conservatoire Ciprian Porumbesc de Bucarest avec Jacob Aron, a suivi des masterclasses avec Yo-Yo Ma, Laszlo Mezö, Erki Rautio et Tobias Kühne et a été lauréat de concours nationaux. Depuis 1986, il est violoncelliste solo de l’Orchestre Philharmonique d’Erfurt. Il a entrepris plusieurs tournées de concerts dans son pays et à l’étranger, notamment à travers la Catalogne en 1999 dans des lieux associés à son idole Pablo Casals. En 2000, il a sorti un double CD avec les Suites pour violoncelle seul de Bach. Depuis 2009, il est président de l’association de musique de chambre d’Erfurt.

En plus de nombreux concerts de chambre, il organise des concerts aux bénéfices d’une grande variété d’organisations à but non lucratif sous la devise « La musique doit aider ».

Il joue un violoncelle Angel Face du maître luthier Alexander Gavaler. Ses passions sont les arts martiaux asiatiques, les échecs, le tango et ses enfants.

Liene Henkel, piano

Liene Henkel est née à Aizkraukle, en Lettonie.

Elle a commencé à apprendre le piano à l’âge de douze ans et a ensuite achevé avec distinction des études de piano et de musique de chambre à l’Académie lettone de musique de Riga.

En 2006-2007, elle a étudié avec le professeur Hans-Peter Stenzl à Stuttgart, en Allemagne.

Elle a participé avec succès à plusieurs concours. Entre autres, elle a reçu le Grand Prix au Concours Musical de France à Paris dans la catégorie Piano duo.

Jusqu’en 2017, elle a donné des concerts dans le monde entier avec son défunt mari, le pianiste Andreas Henkel.

En tant que chambriste, elle fait de la musique avec des artistes de la Staatskapelle Dresden, de la Philharmonique de Dresde et l’Orchestre Philharmonique d’Erfurt.

Liene Henkel vit avec sa famille à Erfurt depuis 2018.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-11-juin-2023-trio-balticum-violon-violoncelle-et-piano/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/586579763576252/ https://www.facebook.com/events/586579763576252/

Trio Balticum