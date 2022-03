Trio Avril Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Trio Avril Marseille 2e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement. Trio Avril Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

2022-03-12 18:30:00 – 2022-03-12 Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 Un Trio délicat, entre pulsation puissante et hypnose languissante. Des musiciens complices, qui présentent un répertoire fait de compositions personnelles et de titres de grands auteurs du jazz.



Jean-Michel Souris, flûtes

André Barelier, guitare

Jean-Yves Abecassis, contrebasse Un Trio délicat, entre pulsation puissante et hypnose languissante. http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert Un Trio délicat, entre pulsation puissante et hypnose languissante. Des musiciens complices, qui présentent un répertoire fait de compositions personnelles et de titres de grands auteurs du jazz.



Jean-Michel Souris, flûtes

André Barelier, guitare

Jean-Yves Abecassis, contrebasse Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Trio Avril Marseille 2e Arrondissement 2022-03-12 was last modified: by Trio Avril Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 12 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône