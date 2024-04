TRIO ARGENTO (TANGOPOSTALE) CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse, samedi 29 juin 2024.

TRIO ARGENTO (TANGOPOSTALE) CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse Haute-Garonne

Un trio étonnant pour un voyage musical, spirituel et esthétique entre les trottoirs de Buenos Aires et la terre d’Argentine..

Composé de Santiago Alvarez à l’harmonica, qui suit les pas du légendaire harmoniciste, Hugo Díaz ; de Mariana Mariñelarena aux percussions, qui se dédie à la transmission de la musique traditionnelle argentine ; et de Manuel Navarro à la guitare, le Trio Argento transmet sa passion pour le folklore argentin et pour le tango.

Son répertoire met en valeur les œuvres de grands maîtres du tango tels que Troilo, Pugliese et Piazzolla, et nous fait découvrir la richesse des compositeurs du folklore argentin tels que Atahualpa Yupanqi et les frères Abalos, tout en explorant de nouvelles sonorités.

Programmés dans de nombreux festivals en France et en Allemagne, le trio poursuit la transmission de ce patrimoine en donnant également de nombreux ateliers.

Un concert vibrant dans les profondeurs des musiques latino-américaines à ne pas manquer ! 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 18:00:00

fin : 2024-06-29

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Allées Charles de Fitte

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

L’événement TRIO ARGENTO (TANGOPOSTALE) Toulouse a été mis à jour le 2024-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE