Trio Argento, 5 août 2022, .

Trio Argento



2022-08-05 – 2022-08-05

EUR Vendredi 5 août à 21h

Santiago Alvarez est depuis toujours un musicien passionné

par le folklore de son pays, l’Argentine, et par le tango.

Originaire de Buenos Aires, il a étudié l’harmonica chromatique

avec Franco Luciani et tous deux suivent les traces du

grand Hugo DIAZ. Depuis 2010, avec le Trio ARGENTO, il

interprète et compose à l’intérieur de cet univers musical si

riche, tout en explorant à travers l’harmonica, des sons et

un style très personnel

Restauration et buvette par l’association Toque de Tango

