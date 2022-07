Trio Arcadis, 11 mars 2023, .

Trio Arcadis



2023-03-11 19:00:00

Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

Pour le septième concert de notre seconde saison de musique de chambre au Palais du Pharo, nous avons le plaisir d’inviter le Trio Arcadis.

Créé en 2001, le Trio Arcadis est récompensé par un 3e prix au Concours International de Musique de Chambre de Lyon.



Leur 3e album « POEMS » est salué par la critique et reçoit 5 Diapasons et 4 étoiles dans le magazine Classica.

Le Trio Arcadis y explore la Vienne 1900 avec des oeuvres emblématiques de la période.



Nous vous proposons donc ce programme avec le concours de Maria Kohler qui lira des poèmes associés aux oeuvres.

Avec ces oeuvres luxuriantes, puisant à la fois dans l’héritage wagnérien et le folklore populaire de la Mitteleuropa, le Trio Arcadis peut ainsi y faire rayonner son ample sonorité et faire montre de la grande technicité souvent admirée dans son jeu.

Magnifique programme !



Programme :

Schubert | Schönberg | Brahms | Zemlinsky



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

dernière mise à jour : 2022-07-07 par