Eglise anglicane – Saint-John's church, le mardi 10 août à 18:00

Ruth Rogers • Violon Katherine Jenkinson • Violoncelle Martin Cousin • Piano **PROGRAMME** **L.v. Beethoven** : Trio avec piano n°1, op.3 en Mi bémol Majeur **F. Mendelssohn** : Trio avec piano n°2, op.66 en do mineur CONCERTS A L’EGLISE Eglise anglicane – Saint-John’s church 31 avenue Carnot 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T18:00:00 2021-08-10T19:00:00

