TRIO AND CO – Lancement du projet européen Musical Bounce Back Marseille 3013, 27 avril 2022, Marseille.

Marseille 3013, le mercredi 27 avril à 20:00

C’est depuis Marseille, son port d’ancrage, que PIANO AND CO lance son nouveau projet européen, Musical Bounce Back autour de la place des femmes en musique. Afin de marquer le démarrage de ce programme de coopération, concerts, rencontres et performances ouverts au public auront lieu du 27 au 30 avril 2022 à Marseille 3013. Les festivités commencent le mercredi soir avec le concert du TRIO AND CO, dont la création a été impulsé par Nathalie NÉGRO, directrice artistique de PIANO AND CO, dans le cadre de Musical Bounce Back. Engagée dans la diffusion du matrimoine musical et la création contemporaine, PIANO AND CO souhaite ainsi mettre en lumière les femmes compositrices. Cette formation réunit au violon, Hélène MARECHAUX, la violoncelliste Marine RODALLEC et Jean-Hisanori SUGITANI au piano. Tous ont des parcours d’excellence et joueront des œuvres de Mel BONIS, Nadia BOULANGER, Cécile CHAMINADE, Florence PRICE, Sophie LACAZE, Kelly-Marie MURPHY.

12 / 7€

Marseille 3013 52 Rue de la République, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T21:15:00