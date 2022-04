Trio Anastazör La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche Indre-et-Loire Pour son week-end d’ouverture, l’Arrose’Loire a le plaisir d’accueillir le trio ANASTAZÖR !!!!! Né en 2013, le trio possède une large expérience tant au niveau du répertoire qu’en terme de scènes parcourues. A la base « simple » trio swing manouche, le trio Anastazör, avec déjà 3 albums, a su varier ambiances et couleurs pour offrir aujourd’hui un véritable voyage musical dans la sphère tsigane, de Django Reinhardt à Emir Kusturica. Quand humour et virtuosité riment avec émotions… Après deux albums instrumentaux de reprises et compositions, les trois protagonistes se mettent au chant en 2018 pour vous faire découvrir ou redécouvrir les plus grands succès venus de l’Est ; les fans de Bratsch ne seront pas en reste. Pour le plaisir d’un public tant connaisseur que profane. Pour son week-end d’ouverture, l’Arrose’Loire a le plaisir d’accueillir le trio ANASTAZÖR !!!!!

