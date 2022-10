Trio Alta Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne

Yonne

Trio Alta Les Vallées de la Vanne, 16 octobre 2022, Les Vallées de la Vanne. Trio Alta

2, rue de l’Erable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne Yonne Le Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable

2022-10-16 – 2022-10-16

Le Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable

Les Vallées de la Vanne

Yonne Les Vallées de la Vanne Yonne Michaël Attias , Thierry Waziniak, et Gaël Mevel ont voulu ici donner à écouter quelques mélodies, parce qu’elles ont une mémoire et aussi parce qu’on peut l’oublier.

Ils improvisent ainsi des mélodies de Ravel, de Josquin Després, de Manuel de Falla, ou des chansons chantées par Edith Piaf, parce que leur chant simple parle en eux, et à chacun. lemaquis@laposte.net +33 3 86 88 31 15 http://www.lemaquisdevareilles.fr/ Le Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable Les Vallées de la Vanne

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne, Yonne Autres Lieu Les Vallées de la Vanne Adresse Les Vallées de la Vanne Yonne Le Maquis de Vareilles 2, rue de l'Erable Ville Les Vallées de la Vanne lieuville Le Maquis de Vareilles 2, rue de l'Erable Les Vallées de la Vanne Departement Yonne

Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-vallees-de-la-vanne/

Trio Alta Les Vallées de la Vanne 2022-10-16 was last modified: by Trio Alta Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne 16 octobre 2022 2 Les Vallées de la Vanne rue de l'Erable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne Yonne Yonne

Les Vallées de la Vanne Yonne