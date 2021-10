Trio à cordes Chausson Bourg, 10 décembre 2021, Bourg.

Trio à cordes Chausson 2021-12-10 – 2021-12-10

Bourg Gironde

Fondé en 2001 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP), le Trio Chausson est devenu aujourd’hui une référence incontournable du paysage musical. 1er prix du Concours International de Musique de Chambre de Weimar en 2005 et « Rising Star » en 2007, les trois musiciens ont enregistré six disques chez Mirare; l’avant-dernier, consacré à Haydn et Hummel, a reçu le Gramophone Editor’s choice.

Le répertoire du Trio Chausson témoigne de sa passion pour la musique française et le classicisme viennois ; les trios de Haydn en particulier, dont la richesse et la liberté d’écriture sont une source d’inspiration inépuisable. Séduits par la générosité et la poésie d’Ernest Chausson, ils ont à cœur de jouer des trios de compositeurs romantiques français parfois injustement oubliés.

À l’issue des concerts, dégustation des vins des Côtes de Bourg après chaque concert.

BAV

