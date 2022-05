Trio, 29 avril 2022, .

Trio

2022-04-29 20:30:00 – 2022-05-14

1 comédien, 2 membres du public… Voici le trio qui va improviser un spectacle unique dans son genre. Deux membres du public sont embarqués dans une histoire palpitante pendant que Mark fait la narration, la mise en scène et joue tous les autres personnages.



C’est forcément improvisé, c’est forcément un spectacle inédit et c’est forcément une expérience inoubliable pour tout le monde. L’Oscar du meilleur acteur et actrice n’est pas loin…



Avec Mark Jane

Rendez-vous au Divaldo les 13 et 14 mai.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Tout+Public+_6.html

dernière mise à jour : 2022-04-07 par