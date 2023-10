MEHDI, MITCHEL TRINQUETTE Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

MEHDI, MITCHEL Jeudi 23 novembre, 20h00 TRINQUETTE

Mehdi,Mitchel est un duo de platinistes français pionnier de pas grand chose. Fondé en 2015, ce groupe est composé de Mehdi et Mitchel, les deux membres, qui ont allié à leurs sons des tonalités. Mehdi,Mitchel est un groupe original et qui connait pas vraiment le succès. La particularité des membres de ce groupe est qu’il reste anonyme par le biais de pseudonymes. Mehdi,Mitchel a réalisé plusieurs concerts en France et un peu partout, devant un public attentif voire présent. Fort de tubes, Mehdi,Mitchel a sorti plusieurs albums de leurs pochettes pour les poser sur leurs platines.

TRINQUETTE 3 quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

