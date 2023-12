Tournoi de pelote Biper Saria 2023 Trinquet Souraïde Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Souraïde Tournoi de pelote Biper Saria 2023 Trinquet Souraïde, 4 décembre 2023, Souraïde. Souraïde,Pyrénées-Atlantiques Deuxième demi-finale : Darmendrail-Ugarte contre P.Etcheverry-Lambert..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Trinquet

Souraïde 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Second semi-final: Darmendrail-Ugarte versus P.Etcheverry-Lambert. Segunda semifinal: Darmendrail-Ugarte contra P.Etcheverry-Lambert. Zweites Halbfinale: Darmendrail-Ugarte gegen P.Etcheverry-Lambert. Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Souraïde Autres Lieu Trinquet Adresse Trinquet Ville Souraïde Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Trinquet Souraïde latitude longitude 43.34082;-1.47429

Trinquet Souraïde Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souraide/